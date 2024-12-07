شكرا لقرائتكم خبر عن "الوعى" يعلن تشكيل اللجنة التأسيسية المؤقتة للحزب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لمعاونته في إدارة شئون الحزب بمرحلة البناء الثاني لحين استكمال باقي تشكيلات الحزب في القاهرة ومحافظات الجمهورية.

وذلك بعد الإطلاع علي اللائحة الداخلية لحزب الوعي ماده ٣ ومادة ٨٣ وحرصا علي تأصيل ممارسة العمل الديمقراطي داخل الحزب وتأكيدا علي خطوات البناء الثاني.

وجاء في مادة ٢

يعمل بهذا التكليف لمدة ٣ اشهر قابله للتجديد لفترات اخرى إذا اقتضت الضرورة

مادة ٣

تتكون الهيئة التأسيسية لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب ومساعد أول وزير الشباب و الرياضة الأسبق والنائب البرلماني الأسبق وعضوية كلا من :

١- الوزير محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق

٢- الاستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس ادارة الاهرام و رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق

٣- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة

٤- دكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الادارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي

٥- الأستاذة مارجريت عازر النائب السابق

٦- الدكتورة غادة موسى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري

٧- الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق

٨- الأستاذة رندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

٩- الدكتور ابراهيم العزازي رجل التعليم السكندري

١٠- الأستاذة امل صبحي الإعلامية الكبيرة

١١- الدكتور محمد عبدالمجيد المحامي بالنقض

١٢- الاستاذ عادل زيدان الخبير الزراعي المصري

١٣- الكابتن تامر بجاتو الاعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر السابق

١٤- دكتور حسن الحيوان استاذ الادارة بجامعة عين شمس

١٥- دكتور محمد قرماني استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية

١٦- المهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق

١٧- الدكتور نضال السعيد النائب السابق و خبير ريادة الاعمال

١٨- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي

١٩- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي

٢٠- الأستاذة نادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم

٢١- الاستاذ هاني لبيب الكاتب و رئيس تحرير موقع مبتدأ

٢٢- الاستاذ محمد عبدالمنعم الامين العام لاتحاد الناشرين

٢٣- الاستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الافريقية

٢٤- المستشار عبدالحكيم شداد المحامي بالنقض

٢٥- الدكتور احمد درويش استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعه عين شمس

٢٦- الاستاذ محمد صفا المحامي بالنقض

٢٧- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه

٢٨- الاستاذ ايهاب راضي المحامي وخبير العمل الاهلي في مصر

٢٩- المهندس احمد شكري خبير الصناعة والاستثمار

٣٠- الاستاذ اسلام فاضل المحامي بالنقض

٣١- الاستاذ إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي

٣٢- الاستاذ محمد سويلم المحامي بالنقض الاستاذ

٣٣-حازم الملاح صحفي وخبير المجتمع المدني

٣٤- الأستاذة نرمين ميشيل صحفية

٣٥- الأستاذة سمية الالفي خبيرة العمل الاهلي

٣٦- المهندس تامر محمود مهندس بالتلفزيون المصري

٣٧- الاستاذ تامر ابو الليل المحامي بالنقض

٣٨- الأستاذة نرمين كميل استشاري لغة الاشارة

٣٩- المهندس شريف القاضي مهندس مدني

٤٠- الأستاذة نورهان خميس باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية

٤١- الدكتور ابراهيم صابر الاستاذ بكلية التربية النوعية

٤٢-الدكتور ثروت امبابي الاستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها

ويعمل بهذا القرار من تاريخه 7 ديسمبر 2024.