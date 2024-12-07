شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: شائعات الإخوان حول التعليم والصحة مغرضة والدولة تواصل تحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد إسلام الكتاتني، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة ، أن الشائعات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن تدهور أو تقاعس الدولة المصرية في مجالي الصحة والتعليم،هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في إطار محاولات الجماعة لتشويه صورة الدولة وخلق مناخ من الإحباط بين المواطنين.

وأشار الكتاتني إلى أن الحكومة المصرية قد حققت خطوات كبيرة في تطوير وتحسين قطاعي الصحة والتعليم خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن هذه الإنجازات تمثل جزءاً من رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

فيما يخص قطاع الصحة، أكد الكتاتني أن الدولة خصصت موارد ضخمة لتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك بناء مستشفيات جديدة وتحديث القديمة، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة التطور العالمي في الرعاية الصحية. كما أشار إلى المبادرات الصحية الوطنية مثل "100 مليون صحة" التي نجحت في القضاء على العديد من الأمراض المزمنة والمعدية في وقت قياسي.

وفي مجال التعليم، أوضح الكتاتني أن الحكومة قد تبنت استراتيجية لتطوير التعليم على جميع الأصعدة، بدءاً من تحديث المناهج الدراسية وصولاً إلى تدريب المعلمين وتوفير أدوات وتقنيات التعليم الحديثة. كما أشار إلى زيادة عدد المدارس وتطويرها لتلبية احتياجات الطلاب في جميع أنحاء البلاد.

ودعا الكتاتني المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لها جماعة الإخوان، مؤكداً أن الدولة المصرية ستظل تواصل جهودها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الخدمات في جميع القطاعات. وأضاف أن هذه الإنجازات ستكون بمثابة رد قوي على محاولات الإخوان لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.



