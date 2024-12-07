شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. مسيرة إنجاز وحيوية جديدة للحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

رصد كتيب الحوار الوطنى، رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن، وسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وتناول الكتيب: ماذا حقق الحوار الوطنى حتى الآن، وتضمنت مخرجات الأولى 136 توصية مقسمة الى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى، و37 توصية للموضوعات السياسية، و34 توصية للقضايا الاقتصادية.

وذكر أن هناك العديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة وتعيين وزير للاستثمار وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53، وتم إحالته للنواب، ووضع قانون موحد للعمل التعاونى وزيادة الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسط الدخل وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.

ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضا، انشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.