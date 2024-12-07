شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: جولة الرئيس السيسى خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الجولة الأوروبية الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيارة ثلاث دول هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا.

وأكد مهران، في بيان له، أن هذه الجولة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن هذه الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، الطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الرئيس السيسي يهدف من خلال هذه الزيارات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشاد عضو صحة الشيوخ، بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الجولة الأوروبية ستكون فرصة لتعزيز الحوار السياسي والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن هذه الجولة تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وتعزز من دورها الريادي في المنطقة.

واختتم بيانه بالتأكيد أن التعاون مع الدول الأوروبية سيكون له أثر إيجابي كبير على مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.