شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: جولة الرئيس السيسى الأوروبية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول هامة هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا.

وقال عابد، في بيان له، إن هذه الجولة تأتي في توقيت حاسم، حيث تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شركائها الأوروبيين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن الدول التي تشملها الجولة تتمتع باقتصادات قوية في مجالات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مصر، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي تقدمها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع أوروبا، خاصة في ظل رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع النائب علاء عابد، أن هذه الجولة تعزز التعاون في مجالات الابتكار والصناعات الخضراء، وتوفر فرصة لبحث آليات تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يساهم في دعم الجهود المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن زيارة الرئيس السيسي تأتي أيضًا في إطار تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالإشادة بالدور القيادي الذي يقوم به الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذه الجولة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري وعلى مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية.