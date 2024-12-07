شكرا لقرائتكم خبر عن توفير قاعدة بيانات دقيقة بشأن المتطوعين.. تعرف على مزايا منصة إنسان والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر منصة إنسان التي أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن إطلاقها ثمرة لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية.

وتتميز منصة "إنسان" بالعديد من المزايا، منها:

1. واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتطوعين تصفح الفرص التطوعية المتاحة والتسجيل فيها بكل سهولة ويسر.

2. تضم المنصة قاعدة بيانات واسعة من الفرص التطوعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المتطوعين وتطلعاتهم.

3. نظام مطابقة ذكي حيث يساعد النظام المتطوعين على إيجاد الفرص الأنسب لهم بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم.

4. سوف تقدم المنصة شهادات تقدير إلكترونية للمتطوعين تثمينًا لجهودهم ومساهماتهم.

5. تتيح المنصة للمتطوعين تسجيل ساعات العمل التطوعي، مما يساعدهم على تتبع مساهماتهم وتطويرها.

6. تسهل المنصة التواصل بين المتطوعين والمؤسسات، مما يعزز التعاون وروح العمل الجماعي.