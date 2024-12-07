أ ف ب عن مصدر مقرب من حزب الله: الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير ولم يشارك في أي معركة بعد

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن "حزب الله أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان حيث يتمتّع بنفوذ كبير".

واكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "حزب الله أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصيرلحدودية، للدفاع عن مواقعه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب "لم يشارك في أي معركة بعد ضدّ الفصائل المعارضة التي تحقّق تقدّما كبيرا على حساب النظام في شمال البلاد ووسطها".