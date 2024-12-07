المعارضة السورية المسلحة: بتنا على بعد 20 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق

اعلنت المعارضة السورية المسلحة، أننا "بتنا على بعد 20 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق"، مشيرة الى أننا "سيطرنا بشكل كامل على مدينة الصنمين في ريف درعا". واكدت ان "قواتنا توغلت داخل مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي".

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