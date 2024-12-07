وزير خارجية إيران: ناقشنا بالدوحة سبل دعم الشعب السوري ووحدة أراضي سوريا

أشار وزير خارجية إيران، عباس عراقجي الى انه "ناقشنا بالدوحة سبل دعم الشعب السوري ووحدة أراضي سوريا وتجنب تداعيات التطورات على المنطقة"، لافتا الى انه "خلال اجتماعنا مع سوريا والعراق في بغداد أكدنا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

واكد انه "جب ألا يسمح بأن تتحول سوريا إلى ملاذ للإرهابيين".