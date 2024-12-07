شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: زيارة الرئيس للدنمارك تؤكد دور مصر البارز دبلوماسيا وسياسيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اقتصاديا وسياسيا .

وفي هذا السياق، أكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه الزيارة عززت وجددت أطر التعاون بين البلدين مع توسيع آفاق الاستثمار في مصر، وهو ما يتماشى مع ما تستهدفه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بعد ما قامت به الدولة من إقامة بنية تحتية وتشريعية محفزة للاستثمار في مصر.

وأضاف "عناني"، أن زيارة الرئيس السيسي في هذا التوقيت هامة أيضا لتوضيح الموقف المصري ودوره الإقليمي البارز دبلوماسيا وسياسيا في محاولة استعادة الاستقرار إلى المنطقة.

كما أكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه الزيارة هي جزء من جولة أوروبية هامة في هذا التوقيت الهام لتدعيم مجالات كثيرة تحتاج للانفتاح أوروبيا مثل مجال الشحن والنقل والطاقه النظيفة وبرامج الحماية من تغييرات المناخ وكيفيه التغلب عليها.

وأكد الحزب أن سياسية مصر الخارجية تسير باستراتيجية واضحة وهي الانفتاح علي الشرق والغرب وتنفيذ برامج وشراكات اقتصادية تحقق تنمية اقتصادية مع تعظيم دور مصر الإقليمي، والذي يتنامي أهميته يوما بعد يوم في ظل هذا الاضطراب الإقليمي غير المسبوق.