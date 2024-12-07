شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "إنسان" تتوج جهود التحالف الوطنى لتعزيز مفهوم العمل التطوعى والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وخلال الفترة الماضية عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين في الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة في الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

كما عمل التحالف الوطني أيضا على تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم في النشء، واحتواء كافة طاقاتهم في مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ في محاولة لتعزيز الثقة في وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات في مكان غير صحيح.

وتعد منصة "إنسان" أخر خطوات التحالف لتعزيز العمل التطوعي، والتي تزامن اطلاقها مع اليوم العالمي للتطوع.

وتأتي هذه المنصة ثمرة لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية.