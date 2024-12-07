المستشار الألماني: يمكننا تطوير استراتيجية لأوكرانيا مع ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المستشار الألماني أولاف شولتس التفاهم مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدما تجاه أوكرانيا.

وقال شولتس في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «لقد تحدثت بالفعل بشكل مفصل مع الرئيس الأمريكي المستقبلي عبر الهاتف، ونحن أيضا على اتصال مباشر مع مسؤوليه عن السياسة الأمنية. أنا متفائل إزاء تمكنا من تطوير استراتيجية مشتركة لأوكرانيا».

وعندما سئل عما إذا كان يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن أراض لوقف إطلاق النار، قال شولتس إنه لا ينبغي تقرير أي شيء نيابة عن الأوكرانيين. ويعتزم ترامب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم السبت على هامش إعادة فتح كاتدرائية نوتردام. ويعتزم ماكرون بعد ذلك استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، لكن لم يسمع منه أي شيء آخر عن هذا في الآونة الأخيرة.

وقال شولتس إن ألمانيا أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا بفارق كبير وستظل كذلك، وأضاف: «من المهم أن ينتهي القتل قريبا وأن يظل استقلال أوكرانيا وسيادتها مضمونين».