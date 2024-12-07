نيويورك تايمز: إيران تبدأ سحب عناصرها من سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إيران بدأت إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا يوم الجمعة، وذلك نقلاً عن مسؤولين إقليميين وإيرانيين.

ومن بين الذين تم إجلاؤهم إلى العراق ولبنان قادة كبار في فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري وفقا لـ “العربية”.

كما تم إجلاء أفراد من الحرس الثوري، وبعض موظفي السفارة الإيرانية، وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين.

جواً وبراً

وبدأ الإيرانيون مغادرة سوريا صباح الجمعة، فيما تم إصدار أوامر بالإجلاء من السفارة الإيرانية في دمشق ومن قواعد الحرس الثوري. وقد غادر بالفعل بعض موظفي السفارة.

جزء من عملية الإجلاء يجري بواسطة الطائرات إلى طهران، بينما يغادر آخرون عبر ما تبقى من طرق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري، وفق الصحيفة الأمريكية.

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