العاصفة دارا.. انقطاع الكهرباء عن آلاف البريطانيين وإلغاء رحلات القطارات



انقطاع واسع للكهرباء بسبب "دارا"

تفاصيل تحذير العاصفة دارا

المناطق المتأثرة من العاصفة دارا

الدمام - شريف احمد - صدر تحذيران للملايين في المملكة المتحدة بالبقاء في أماكن مغلقة، كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف وألغيت رحلات القطارات فيما دخل الإنذار المسمى "خطر على الحياة" جراء العاصفة دارا حيز التنفيذ.وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة فجرا (0100 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت، للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.كان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري، والذي يدعو إلى تجنب القيادة و"البقاء بالداخل قدر المستطاع".وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، فيما تأهبوا لتداعيات العاصفة.وحتى الساعة الخامسة فجرًا، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية أن أكثر من 12600 مبنى صارت بدون تيار كهربي في ميدلاندز وجنوب غرب البلاد، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في ويلز.بريطانيا تستقبل العاصفة دارااستعدّت المملكة المتحدة للعاصفة "دارا"، حيث أصدرت السلطات البريطانية تنبيهات طوارئ لنحو ثلاثة ملايين شخص في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.ويمثل هذا أكبر استخدام لنظام التحذير الطارئ، الذي يرسل تنبيهات إلى الهواتف المحمولة في المناطق التي يشملها تحذير مكتب الأرصاد الجوية الأحمر، بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي".وأصدر النظام تنبيهاً صوتياً مرتفعاً عبر صفارة الإنذار، استمر لمدة 10 ثوانٍ تقريباً حتى مع ضبط الأجهزة على الوضع الصامت.جاء هذا التنبيه تزامناً مع تحذير نادر باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير لدى هيئة الأرصاد الجوية، يشير إلى خطر طقس يهدد الحياة، وساري من الساعة 03:00 إلى 11:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.وتشمل التحذيرات المناطق الساحلية الغربية والجنوبية من ويلز، وقناة بريستول، بما في ذلك مدينتي بريستول وكارديف.ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 ميلاً في الساعة (144 كيلومتراً في الساعة) أو أكثر، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.