شكرا لقرائتكم خبر عن صور| العاصفة دارا تضرب بريطانيا.. وتحذير طارئ على هواتف 3 ملايين شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدّت المملكة المتحدة للعاصفة "دارا"، حيث أصدرت السلطات البريطانية تنبيهات طوارئ لنحو ثلاثة ملايين شخص في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

ويمثل هذا أكبر استخدام لنظام التحذير الطارئ، الذي يرسل تنبيهات إلى الهواتف المحمولة في المناطق التي يشملها تحذير مكتب الأرصاد الجوية الأحمر، بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي".

تفاصيل تحذير العاصفة دارا



وأصدر النظام تنبيهاً صوتياً مرتفعاً عبر صفارة الإنذار، استمر لمدة 10 ثوانٍ تقريباً حتى مع ضبط الأجهزة على الوضع الصامت.

جاء هذا التنبيه تزامناً مع تحذير نادر باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير لدى هيئة الأرصاد الجوية، يشير إلى خطر طقس يهدد الحياة، وساري من الساعة 03:00 إلى 11:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت .

وأصدر النظام تنبيهاً صوتياً مرتفعاً عبر صفارة الإنذار، استمر لمدة 10 ثوانٍ تقريباً حتى مع ضبط الأجهزة على الوضع الصامت.جاء هذا التنبيه تزامناً مع تحذير نادر باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير لدى هيئة الأرصاد الجوية، يشير إلى خطر طقس يهدد الحياة، وساري من الساعة 03:00 إلى 11:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت



المناطق المتأثرة من العاصفة دارا



وتشمل التحذيرات المناطق الساحلية الغربية والجنوبية من ويلز، وقناة بريستول، بما في ذلك مدينتي بريستول وكارديف.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 ميلاً في الساعة (144 كيلومتراً في الساعة) أو أكثر، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة .

وتشمل التحذيرات المناطق الساحلية الغربية والجنوبية من ويلز، وقناة بريستول، بما في ذلك مدينتي بريستول وكارديف.ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 ميلاً في الساعة (144 كيلومتراً في الساعة) أو أكثر، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة

نصائح للمواطنين من العاصفة دارا



دعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب القيادة في الظروف الجوية القاسية.

كما نصحتهم بتجهيز الأدوات الضرورية مثل البطاريات وحزم الطاقة والاحتياجات الأساسية، تحسباً لانقطاع الكهرباء أو شبكات الهاتف المحمول.



الأضرار المتوقعة من العاصفة دارا

من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى اضطرابات كبيرة تشمل تساقط الأشجار وتطاير الحطام، وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل شبكات الهاتف المحمول، علاوة على أمواج عالية قد تشكل خطراً على السواحل.

التحديثات المستمرة



بدأت الرياح العاتية تضرب مناطق في ويلز وجنوب غرب إنجلترا مساء الجمعة، حيث سجلت سرعة رياح وصلت إلى 74 ميلاً في الساعة في شمال غرب ويلز.

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات باللون الأصفر والبرتقالي تشمل معظم أنحاء المملكة المتحدة، محذرة من خطر الفيضانات في بعض المناطق الغربية.

رغم التوقعات بانحسار العاصفة بحلول مساء السبت، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تؤكد على ضرورة توخي الحذر، مع استمرار التحذيرات البرتقالية في بعض المناطق حتى المساء.



تأثيرات النقل والبنية التحتية



من المتوقع أن تؤثر العاصفة على شبكات النقل والبنية التحتية، إلى جانب احتمال إلحاق أضرار بالمباني والمنازل.

تبقى السلطات في حالة تأهب، وتعمل على تحديث التنبؤات بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين في مواجهة العاصفة.

وكان مطار سخيبول الهولندي قد أعلن أمس، إلغاء أكثر من مئة رحلة جوية بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة "دارا".

وقال المطار في بيان: "بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة دارا، من المتوقع أن يقل عدد الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط اليوم الجمعة".

وحثّ المطار الركاب على أخذ التأخير والإلغاءات في الاعتبار، حيث تأخرت رحلات أخرى، بعضها لمدة تصل إلى ساعة. ويتوقع المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية في معظم أنحاء هولندا اليوم.

