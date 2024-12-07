لحود : تبيّن أنّ مساندة غزة تمرّ بالمدن السوريّة وفق المعايير التركيّة

أشار النائب السابق اميل اميل لحود الى أنّه "تبيّن أنّ مساندة غزة والشعب الفلسطيني تمرّ بالمدن السوريّة، وفق المعايير التركيّة، وإلا ما الذي يفسّر تقاعسها عن أداء أيّ دورٍ دفاعاً عن فلسطين".

وسأل لحود، في بيانٍ: "لماذا لم تقم هذه المجموعات التكفيريّة، التي تحاول الإدارة الأميركيّة أن تحوّلها، عبر محطة CNN، الى قصّة ثوارٍ رومانسيّة، بأيّ مساندة لغزة ما دامت تملك قدرات عسكريّة تمكّنها من المساهمة في مواجهة العدوّ الإسرائيلي؟".

وأضاف: "لم ننتظر كثيراً حتى تبلّغنا الإجابة عبر ما قام به العدوّ الإسرائيلي حين استهدف المعابر بين لبنان وسوريا، ليُثبت التحالف القائم بين المنظّمات التكفيريّة وتركيا وإسرائيل، برعاية أميركيّة".

وشدّد لحود على أنّ "عمليّة الغدر مصيرها الفشل الحتمي، ويكفي أن نستعيد ما حصل في العام ٢٠١١، حين تآمرت عشرات الدول ومُوّلت المجموعات التكفيريّة بمليارات الدولارات وشُنّ هجومٌ إعلامي غير مسبوق ورُفعت شعارات المطالب الشعبيّة الكاذبة، ومع ذلك صمدت سوريا مع جيشها وشعبها، حتى قبل المؤازرة من المقاومة وإيران وروسيا، فلماذا نصدّق اليوم أنّ الذيل قادرٌ على أن يصنع ما عجز عنه الرأس؟".