المكاري أكد ان مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش بجنوب الليطاني: الجيش بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة

أكد وزير الاعلام زياد المكاري، في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء أن "مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني"، كاشفا ان "الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".

واعلن المكاري انه "ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات في الجنوب من القنابل العنقودية"، لافتا الى ان "الجيش ينتشر على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ويتخذ الإجراءات المناسبة تزامناً مع الأحداث هناك".

واضاف :"الجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح".

وكشف انه "وافقنا على مشروع قانون يرمي إلى إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب".