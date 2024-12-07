الجيش يستمر في اقفال المداخل المؤدية الى بلدتي كفركلا والخيام

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن الجيش اللبناني يتابع ولحين تطبيق الوقف الكامل لاطلاق النار في الجنوب وانسحاب جيش العدو من البلدات الحدودية، ككفركلا والخيام ، في اقفال المداخل المؤدية إلى هاتين البلدتين، حيث أنه لا يزال العدو يقوم بتحركات عديدة داخلها وبنسف الأبنية والمنازل ويستهدفها بالقذائف المدفعية بين الحين والآخر.

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