نواب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقاطعون التصويت على عزل الرئيس

غادر جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان السبت، للحؤول دون حصول عملية التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول عبر منع اكتمال النصاب القانوني. ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس. ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ192 مقعدا.

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