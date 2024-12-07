اشار وزير الدفاع الاسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، الى أن "قوات من الجيش الإسرائيلي أرسلت في الأسابيع الأخيرة لطرد سكان غزة من الجزء الشمالي من القطاع"، لافتا الى أن "إذا كان إرسال القوات مؤقتا فهو مبرر لكن إذا كان لطرد الفلسطينيين وإقامة مستوطنات فهو تطهير عرقي".

كانت هذه تفاصيل خبر موشيه يعالون: الجيش الإسرائيلي أرسل في الأسابيع الأخيرة لطرد سكان غزة من الجزء الشمالي من القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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