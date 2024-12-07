رئيس كوريا الجنوبية يعتذر في كلمة للشعب بعد فرض الأحكام العرفية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت، إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط.

وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.