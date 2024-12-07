اشار وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، الى انها "لم يكن مفاجئا أن الصراع في غزة سيواصل امتداده إلى المنطقة"، معتبرا انه "يوجد وقت للحوار وللتسوية السياسية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية النرويج: لم يكن مفاجئا أن الصراع في غزة سيواصل امتداده إلى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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