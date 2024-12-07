التلفزيون السوري: الطيران السوري الروسي نفذ ضربات على تجمعات الإرهابيين بريف حمص الشمالي الشرقي

نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري، أن "الطيران السوري الروسي نفذ ضربات على تجمعات الإرهابيين بريف حمص الشمالي الشرقي"، مشيرا الى أن "قواتنا بريفي حماة وحمص تقصف بالمدفعية والصواريخ أماكن الإرهابيين وتحقق إصابات".

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