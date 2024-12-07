نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن القيادة العامة والقوات المسلحة، تأكيدها أن "قواتنا بدرعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وتموضع وأقامت طوقا أمنيا".

كانت هذه تفاصيل خبر سانا عن القيادة العامة والقوات المسلحة: قواتنا بدرعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وتموضع وأقامت طوقا أمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.