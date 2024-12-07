أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في تصريح له قبل جلسة مجلس الوزراء في صور، أن "زيارتي إلى الجنوب هي الثالثة منذ 3 اشهر وجلسة الحكومة في صور اليوم هي للتأكيد على ما يعنيه الجنوب بالنسبة للبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي قبل جلسة الحكومة: جلسة الحكومة في صور اليوم هي للتأكيد ما يعنيه الجنوب بالنسبة الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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