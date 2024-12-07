وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ثكنة بنوا بركات في مدينة صور حيث سيترأس جلسة للحكومة بعد قليل بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقد تم التقاط الصورة التذكارية للوزراء قبل بدء الجلسة.

كانت هذه تفاصيل خبر التقاط الصورة التذكارية للوزراء في ثكنة بنوا بركات - صور قبل بدء جلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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