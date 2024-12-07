استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزل وخيمة للنازحين وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد 22 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق بالغة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، استهدف منزلًا وخيمة للنازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 21 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين بالمخيم، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع.

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