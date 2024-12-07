بري: "الحكي ببلاش" والجلسة في موعدها في 9 كانون الثاني وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية

أشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه لا تبدو أجواء عين التينة متأثرة بالإشارات التي أُطلقت في الايام الأخيرة وعكست استمهالاً اميركياً لإتمام الانتخابات الرئاسية في لبنان، بما فسّر على أنّه تعطيل مسبق لجلسة 9 كانون الثاني، إلى حين إنضاج ظروف مساعدة أكثر على انتخاب رئيس.

على أنّ هذا الاستمهال يقابله رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستعجال، حيث أكد رداً على سؤال لـصحيفة "الجمهورية" أنه "يحكوا أَدّ ما بدّن.. الحكي ببلاش، الجلسة في موعدها في 9 كانون الثاني، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية إن شاء الله. واعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء ارضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

ورداً على سؤال آخر، عبّر بري عن قلق كبير حيال ما يجري في سوريا وقال: "ما يجري خطير جداً. واضح انّ هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى".

اضاف: "يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان، واعتقد أنّ ما يجري في سوريا يشكّل سبباً اضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

واشار بري إلى ما سمّاها أولوية تتقدّم على سواها، ومرتبطة بلملمة آثار العدوان والبدء بإزالة الركام تمهيداً لإعادة الاعمار. وهذه مسؤولية مشتركة بين كل مستويات الدولة، معتبرا ان "أولى الاولويات هي الخطوات والإجراءات السريعة للكشف عن الاضرار والشروع فوراً في تقديم التعويضات للمتضررين وتوفير ما يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة".