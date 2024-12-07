أكد مصدر أمني لقناة "الجزيرة" انه جرى استهداف معسكر لقوات التحالف الدولي قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا، مؤكدا "إطلاق صفارات الإنذار بعد سقوط الصاروخ قرب مطار بغداد الدولي".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني للجزيرة: استهداف معسكر لقوات التحالف الدولي قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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