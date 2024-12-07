افادت القناة 12 الاسرائيلية عن مصدر، بأن "صفقة التبادل في طريقها إلى النضوج وإرادة حماس للتوصل إلى اتفاق تبدو أكبر مما كانت عليه"، مشيرة الى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينوي تجديد لقاءاته الأسبوع القادم مع عائلات الاسرى في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مصدر:صفقة التبادل في طريقها إلى النضوج وإرادة حماس للتوصل إلى اتفاق تبدو أكبر مما كانت عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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