كشف استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية بأن "56% من الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته".

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع لمعاريف: 56% من الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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