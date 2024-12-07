الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية تركيا مستجدات المنطقة وتطورات سوريا

افادت وزارة الخارجية القطرية، بأن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بحث في اتصال مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مستجدات المنطقة وتطورات سوريا". واشارت الى أن "وزير الخارجية أكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع"، مجددا "موقف دولة قطر الواضح بدعوة كل الأطراف للحوار لإنهاء الأزمة".

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