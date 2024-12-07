شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز مبادراته لدعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوده الواسعة في تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء مصر من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية والتنموية في 10 محافظات، تشمل الصعيد والدلتا.

وترتكز المبادرات على تقديم المساعدات الاجتماعية، تحسين الظروف المعيشية، وتمكين الأسر الفقيرة من مواجهة التحديات الاقتصادية.

ونظم التحالف ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات في المناطق النائية على مهارات حرفية ومشروعات صغيرة، بهدف تمكينهم من تحسين دخلهم وتوفير فرص عمل لهم. وقد تم توفير قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مع تقديم استشارات مجانية للمستفيدين حول كيفية إدارة مشاريعهم بنجاح.

وفي مجال التعليم، قام التحالف بتوزيع آلاف الأجهزة اللوحية على الطلاب في القرى الأكثر فقراً ضمن مشروع "تعليم رقمي للجميع"، مما يتيح لهم الوصول إلى المحتوى التعليمي الإلكتروني، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. كما تم إنشاء وتطوير مراكز تعليمية تقدم دروس تقوية ودعماً نفسياً للأطفال.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي العمل على مدار العام لتلبية احتياجات المجتمع المصري، مستهدفًا تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في مصر.