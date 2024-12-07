دعت وزارة الخارجية الأميركية "مواطنينا إلى مغادرة سوريا الآن"، مؤكدة انه "يجب على مواطنينا الذين يختارون عدم مغادرة سوريا أو غير قادرين على ذلك إعداد خطط طوارئ".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: ندعو مواطنينا إلى مغادرة سوريا وغير القادرين الى إعداد خطط طوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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