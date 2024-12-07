نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إقليميين وإيرانيين، تأكيدهم أن طهران بدأت أمس إجلاء قادتها العسكريين من سوريا.
كما أفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين قولهم أن "كبار قادة فيلق القدس من بين من تم إجلاؤهم من سوريا إلى العراق ولبنان، وقد تم إجلاء أفراد الحرس الثوري ودبلوماسيين إيرانيين وعائلاتهم ومدنيين إيرانيين"، موضحين ان "عملية الإجلاء تتم جوا إلى طهران وبرا إلى لبنان والعراق وعبر ميناء اللاذقية".
وبحسب الصحيفة، كشف المسؤولون الايرانيون أن "أوامر الإجلاء صدرت من السفارة الإيرانية في دمشق ومن قواعد الحرس الثوري".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وإيرانيين: طهران بدأت أمس إجلاء قادتها العسكريين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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