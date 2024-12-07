افاد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في حديث لصحيفة "الأخبار"، بأن "المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان، والجيش اللبناني موجود في المنطقة وعلى الحدود. وبالتالي لن يكون سهلًا على أي فصيل مسلح التحرك".
واشار الى أن "أما في عرسال، فالوضع تبدل منذ معركة فجر الجرود لأن الجيش انتشر بشكل حازم، كما جرى التخلص من المجموعات الإرهابية هناك. لذلك لا يزال الوضع مضبوطًا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بعلبك الهرمل: المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان والجيش موجود في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.