محافظ بعلبك الهرمل: المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان والجيش موجود في المنطقة

افاد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في حديث لصحيفة "الأخبار"، بأن "المنطقة لم تشهد حتى الساعة أي حركة عبور من سوريا باتجاه لبنان، والجيش اللبناني موجود في المنطقة وعلى الحدود. وبالتالي لن يكون سهلًا على أي فصيل مسلح التحرك".

واشار الى أن "أما في عرسال، فالوضع تبدل منذ معركة فجر الجرود لأن الجيش انتشر بشكل حازم، كما جرى التخلص من المجموعات الإرهابية هناك. لذلك لا يزال الوضع مضبوطًا اليوم".