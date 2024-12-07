شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية جديدة".. خطوات مستمرة لتأهيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مؤخرا مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين وتنمية قدرات الشباب المصري، وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية. تهدف المبادرة إلى توفير فرص تدريبية وتأهيلية لشباب مصر في مجالات متعددة، بما في ذلك القيادة، ريادة الأعمال، المهارات الحياتية، والتكنولوجيا، وذلك من خلال برامج تعليمية مبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الورش التدريبية، والأنشطة التفاعلية، والبرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الوطني والقيم الإنسانية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومستدام. كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الشباب على التأثير الإيجابي في المجتمع.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز مشاركته الفاعلة في التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير رأس المال البشري كأولوية استراتيجية.