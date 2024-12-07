شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

حل الحكومة في بوركينا فاسو

العنف في بوركينا فاسو

الدمام - شريف احمد - أصدر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مرسومًا يقضي بإقالة رئيس الوزراء أبوليناير يواكيم كيليم دي تامبيلا وإعلان حل الحكومة الوطنية.وقال زعيم المجلس العسكري إبراهيم تراوري، في المرسوم إن المسؤولين في الحكومة المنحلة سيواصلون أداء واجباتهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.ولم يُكشف عن سبب اتخاذ مثل هذه الخطوة، واستولى المجلس العسكري في بوركينا فاسو على السلطة في سبتمبر 2022.وأطيح بالحكم العسكري لليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا، بعد نحو ثمانية أشهر من قيامه بانقلاب للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا روش مارك كابوري.كما تعرضت بوركينا فاسو للعنف الذي وضع المسلحين في مواجهة القوات المدعومة من الدولة منذ نحو عقد من الزمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.جاء ذلك بحسب ما أفاد "مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح"، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.واتهم كلا الجانبين باستهداف المدنيين العالقين في الوسط، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على مليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.