نيويورك تايمز: المسؤولون الأميركيون تفاجأوا من التقدم الذي أحرزته المعارضة السورية المسلحة

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى أن "المسؤولين الأميركيين تفاجأوا من التقدم الذي أحرزته المعارضة السورية المسلحة، وهم لم يتوقعوا أن تكون سيطرة النظام السوري على سوريا ضعيفة إلى هذا الحد".
وأكد المسؤولون الاميركيون أن "المسلحين استغلوا الفوضى الناتجة عن هجومهم الذي تجاوز نجاحه توقعاتهم".
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