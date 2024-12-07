القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لاحتمال سقوط نظام بشار الأسد

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الأمني اجتمع بشكل غير اعتيادي 3 مرات خلال 3 أيام على خلفية تطورات سوريا"، مشيرة الى ان "إسرائيل تستعد لاحتمال سقوط نظام بشار الأسد". وأكدت القناة الـ14 أن "اسرائيل تحافظ على حالة تأهب قصوى على أساس المتغيرات السياسية والعسكرية في سوريا"، مشيرة الى ان "استعدادات إسرائيل هدفها منع أي تدهور قد يؤثر على مستوطناتها".

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