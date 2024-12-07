الفصائل المحلية في السويداء: سيطرنا على فرع الأمن الجنائي وقسم المخابرات الجوية

أعلنت الفصائل المحلية في السويداء، أنه "سيطرنا على فرع الأمن الجنائي والفوج ٤٠٥ قوات خاصة بعد انشقاق عناصر تابعة للنظام"، مؤكدة "السيطرة على قسم المخابرات الجوية التابع للنظام في المدينة".

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