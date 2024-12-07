شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوكرانيا تكشف عن "الجحيم" أحدث طائراتها المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

طائرات أوكرانيا المسيرة

استهداف عمق الأراضي الروسية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا عن إنتاجها طائرة مسيرة جديدة تعمل بمحرك دفع صاروخي.وتعرف الطائرة باسم بيكلو، وتعني "الجحيم" باللغة الأوكرانية، وقدمتها للعالم، تزامنا مع عيد القوات المسلحة الأوكرانية.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان: "من المهم للغاية أن يحصل جنودنا على مثل هذه المسيرة الحديثة من صنع أوكرانيا".وأضاف أن المهمة المقبلة هي زيادة إنتاج ونشر هذه المسيرة، وبمدى يصل إلى 700 كيلومتر، كما أنها مصممة للطيران بسرعة 700 كيلومتر في الساعة.وأشار وزير القطاعات الصناعية الاستراتيجية هيرمان سميتانين، إلى تسليم 12 مسيرة الأولى للجيش.وأوضح أن تطوير المسيرة استغرق عاما كاملًا، وأن دقتها وقدرتها على مقاومة الوسائل الإلكترونية المضادة قيد التحسن المستمر.وتابع سميتانين: "إننا بصدد بناء ترسانة العالم الحر معا".وبفضل مداها المعلن، يمكن استخدام هذه المسيرة ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو وما أبعد منها.