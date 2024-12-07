الحوت رجّح انتخاب رئيس بجلسة 9 كانون: أتمنى ألا يعود "حزب الله" لصيغة التواجد خارج لبنان

تمنّى النّائب ​عماد الحوت​، أن يكون "حزب الله" قد أخذ الدرس من تجربته الأولى في سوريا وألا يكررها حاليا، وأن يعود الى واقعه اللبناني"، متمنيًا أيضًا أن "لا يعود الى صيغة التواجد خارج لبنان والتدخل بشؤون دول أخرى، فهذا الامر مضر بحزب الله ومضر بلبنان أيضا".

ورأى، في حديث لقناة الـ"LBCI"، أن "من الواضح أن الشعب السوري حسم قراره، وهو ذاهب باتجاه استعادة زمام الحكم في سوريا بشكل أو بآخر"، مشيرًا إلى "أنّنا باركنا هذه الخطوة، لأن هذا خيار الشعب السوري، ونرى أنها خطوة إيجابية لأننا مع أي تجربة ديمقراطية على مستوى عالمنا العربي".

في الملف الرئاسي، رجّح الحوت أن "يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، ربما ليس من الدورة الأولى ولكن في الدورة الثانية أو الثالثة..."، مؤكّدًا أنّ "هناك رغبة وإرادة بالوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية". ولفت إلى "أنّنا في مرحلة التشاور، ونبحث عن أكثر من إسم حتى نتقاطع على إسم مع أكبر عدد ممكن من الكتل السياسية".