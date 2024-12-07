رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو أقال رئيس الوزراء وحَلّ الحكومة

أقال رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري (Ibrahim Traoré)، رئيس الوزراء أبولينير جواكيم كييليم دي تامبيلا (Apollinaire J. Kyélem de Tambèla) وحَلّ الحكومة، وفق مرسوم رئاسي.
وجاء في المرسوم الّذي وقّعه تراوري، أنّه "تمّ إنهاء مهمات رئيس الوزراء"، وأنّ "أعضاء الحكومة المنحَلّة سيصرّفون الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة". ولم يتمّ تقديم أي تفاصيل عن أسباب هذا القرار.
وكان قد عُيّن دي تامبيلا رئيسًا للوزراء في تشرين الأوّل 2022، عقب انقلاب قاده تراوري في أيلول من العام نفسه، وقاد ثلاث حكومات متعاقبة.
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