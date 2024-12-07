شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

ضربات روسيا على أوكرانيا

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قتل عشرة أشخاص، وأصيب 20 بينهم ثلاثة أطفال، في قصف روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة لأجهزة الإسعاف الأوكرانية.وكتب المسعفون على حسابهم على تلغرام: "زابوريجيا. مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20، وإخماد حريق اندلع في محطة وقود وست سيارات".وكانت حصيلة سابقة أوردها حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف أشارت إلى تسعة قتلى وستة جرحى.وأوضح الحاكم، أن القصف تسبب باندلاع حريق في محطة محروقات، وأن بعض الأحياء المجاورة تواجه مشكلات في التزود بالكهرباء.في الوقت نفسه، قتل شخصان على الأقل وأصيب 19 في مدينة كريفيف ريغ بوسط أوكرانيا، بحسب حصيلة للسلطات.ونشر أولكسندر فيلكول مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة قائلًا: "حتى الآن هناك قتيلان، رجلان (40 و69 عاما)"، لافتا إلى أن بين المصابين طفلا في عامه السادس.وذكر أن مصير شخص آخر لا يزال مجهولًا وتجري عملية إنقاذ"، فيم قال زيلينسكي، إن "آلاف الضربات المماثلة التي شنتها روسيا خلال هذه الحرب تظهر بوضوح أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يحتاج إلى سلام فعلي".وتابع زيلنسكي: "لن نتمكن من مقاومته إلا عبر القوة. وعبر القوة فقط يمكن إرساء سلام حقيقي".ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التصعيد في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، مع تكثيف موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية.