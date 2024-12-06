شكرا لقرائتكم خبر عن منسق التحالف الوطنى بالأقصر: المبادرات المختلفة تصنع فارق فى حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الاهلى بالأقصر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يلعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلى والدولى، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد "ادريس"، أن التحالف الوطنى قدم نموذج محترف عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلى ويضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح والذى يصنع فارق فى حياة المواطنين بشكل مستدام.

وأضاف أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أثبت أهمية العمل الأهلى على أرض الواقع وقدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية لكافة الأسر الأكثر احتياجا، فلم يدخر وقتا ولا جهدا من أجل تقديم يد العون للمستحقين فى كافة المجالات.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين فى مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتمكن التحالف والذى بات كيانا عظيما يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وقد تم ترجمة ذلك لعدد من المبادرات المهمة التى استهدفت فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة.