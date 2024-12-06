جمعية "الأرض" أطلقت حملة "حماة الغابات" لمناسبة عيد الشجرة: لحماية غاباتنا من التعديات

أعلنت جمعيّة "الأرض- لبنان" في بيان، "أنّها أطلقت لمناسبة "عيد الشجرة" 2024، حملةً بعنوان "حماة الغابات"، تهدف إلى زيادة المعرفة العلميّة والقانونيّة للغابات والمحافظة عليها، في زمن التّغيّر المناخي واختفاء التّنوّع البيولوجي".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحملة ترمي أيضًا إلى العمل على بناء شبكة تعاون بين السّلطات المحليّة، والنّاشطين البيئيّين، وأصحاب الأراضي في المناطق الحرجيّة، وذلك لحماية غاباتنا من التّعدّيات والمخاطر"، مشيرةً إلى "أنّها تعمل على تطوير تطبيق "حماة الغابات" الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات اللّازمة لإيقاف التّعدّيات، بالتّعاون مع وزارة الزّراعة وقوى الأمن الدّاخلي والقضاء".