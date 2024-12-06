الحشيمي: لبنان لا يمكن أن يستمر في أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

أشار النائب بلال الحشيمي إلى أنه "في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان والمنطقة، يبرز أكثر من أي وقت مضى ضرورة تبني ​سياسة​ وطنية تحافظ على مصلحة لبنان أولا، وتعزز استقراره الداخلي ثانيا، بعيدا من التدخلات التي تؤثر على وحدته وصيغته الفريدة من نوعها".

واكد في بيان، أن "لبنان، الذي عانى في الماضي من التدخلات الخارجية والعدوان الإسرائيلي، يحتاج اليوم إلى التمسك بسيادته وحماية علاقاته العربية، خصوصا مع دول الخليج التي كانت دائما ركنا أساسيا في دعم لبنان خلال محنته".

ولفت الى أننا "شهدنا في السنوات الأخيرة، للأسف، انخراط بعض القوى اللبنانية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بحزب الله، في صراعات إقليمية تؤثر سلبا على لبنان. إن التدخل في الشؤون السورية وغيرها من القضايا الإقليمية، في وقت كانت فيه بلادنا في أمس الحاجة إلى استقرار داخلي لحل مسائلنا الوطنية الشائكة، لم يسهم إلا في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة في المستقبل السياسي للبنان واستقلاله. اليوم، بعد كل ما مر به لبنان من دمار على يد العدو الإسرائيلي، يجب أن نتعلم من تجارب الماضي".

ورأى أن "لبنان لا يمكن أن يستمر في أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، فعلينا تبني سياسة النأي بالنفس التي تقوم على مبدأ الحياد الإيجابي ودولة المؤسسات القوية، بحيث نركز على معالجة قضايا لبنان الداخلية بعيدا من الانخراط في صراعات الآخرين".

وشدد على أن "الشعب السوري هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره، ولبنان يجب أن يحترم هذا الحق ويظل بعيدا من التدخلات التي تزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية"، مؤكدا أن "لبنان في أمس الحاجة إلى سياسة خارجية وطنية، بعيدة كل البعد من الساحات المترابطة لكي تكون قادرة على تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، خصوصا مع دول الخليج، التي لطالما كانت سندا للبنان في أشد الأوقات".