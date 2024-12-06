الدفاع السورية: لا صحة للأنباء عن انسحاب وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة بمحيط حمص وريفها

أكّدت ​وزارة الدفاع السورية​، في بيان، أنّ "لا صحة للأنباء الّتي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصّفحات التّابعة للتّنظيمات الإرهابيّة، عن أيّ انسحاب لأيّة وحدات من قوّاتنا المسلّحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها، وهي في كامل الجاهزيّة والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتّصدّي لأيّ هجوم إرهابي".

وكانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنّ "لا صحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيّين، حول انسحاب الجيش من حمص"، مشدّدةً على أنّ "الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها، وينتشر على خطوط دفاعيّة ثابتة ومتينة، وتمّ تعزيزها بقوّات ضخمة إضافيّة مزوّدة بمختلف أنواع العتاد والسّلاح، وقوّاتنا جاهزة لصدّ أي هجوم إرهابي".