اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، أن "370 الف شخص على الاقل، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا منذ 27 تشرين الثاني، والتقدم السريع لفصائل معارضة في أنحاء مختلفة من البلاد".
واشار الى أن "منذ تصاعد الأعمال القتالية، نزح ما لا يقل عن 370 الف شخص من رجال ونساء وأطفال وفتيان وفتيات، بينهم 100 الف غادروا منازلهم أكثر من مرة". وتحدث إحصاء سابق للأمم المتحدة عن 280 الف نازح.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 370 الف شخص على الاقل نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.