الأمم المتحدة: 370 الف شخص على الاقل نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا

اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، أن "370 الف شخص على الاقل، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا منذ 27 تشرين الثاني، والتقدم السريع لفصائل معارضة في أنحاء مختلفة من البلاد".

واشار الى أن "منذ تصاعد الأعمال القتالية، نزح ما لا يقل عن 370 الف شخص من رجال ونساء وأطفال وفتيان وفتيات، بينهم 100 الف غادروا منازلهم أكثر من مرة". وتحدث إحصاء سابق للأمم المتحدة عن 280 الف نازح.